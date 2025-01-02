Ученые открыли новый механизм регуляции Т-клеток: ключ к лечению аутоиммунных заболеваний и рака

В исследовании, опубликованном в журнале Immunity, ученые Северо-Западной медицины обнаружили новый механизм, который контролирует специализированную группу Т-клеток, известных как регуляторные Т-клетки (Трег).
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