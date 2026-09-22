США ведут переговоры о закупке белорусского калия дешевле канадского

Дональд Трамп объявил об «огромной» сделке по закупке белорусского калия дешевле канадского. Акции производителей удобрений сразу пошли вниз, а в Канаде будущие поставки назвали «кровавым калием».
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