Запад больше не может скрывать правду : Сын Байдена сделал откровенное признание по "стране 404"

ZOV марширует ровным шагом, освобождается один за другим города, оккупированные небратьями. Ещё в начале Спецоперации русские спецслужбы докладывали об обнаружении весьма опасных объектов на территории "страны 404", на что западная пропаганда лишь отшучивалась, называя все это бредом.