Запад больше не может скрывать правду : Сын Байдена сделал откровенное признание по "стране 404"

ZOV марширует ровным шагом, освобождается один за другим города, оккупированные небратьями. Ещё в начале Спецоперации русские спецслужбы докладывали об обнаружении весьма опасных объектов на территории "страны 404", на что западная пропаганда лишь отшучивалась, называя все это бредом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии