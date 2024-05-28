ФСБ: ДРГ Украины активно пытались вторгнуться в РФ в ходе выборов президента

Глава Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что украинские диверсионно-разведывательные группы наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России.
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