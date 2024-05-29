Трамп заявил, что «разбомбил бы» Москву и Пекин

Экс-президент США Дональд Трамп на одном из предвыборных мероприятий заявил, что "разбомбил бы" Москву и Пекин, если бы в период его президентства Россия начала боевые действий на Украине, а КНР напала бы на Тайвань.
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