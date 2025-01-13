Скрепить договором: Россия и Иран подпишут соглашение о стратегическом партнерстве

Москва и Тегеран на пороге подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В российскую столицу летит иранский лидер для переговоров с президентом РФ и заключения соглашения, которое сменит устаревшие договоренности, принятые в 2001 году.