В Челябинске отменили приговор экс-замминистра Бахаеву, осужденному за коррупцию

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября, ФедералПресс. Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему заместителю министра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову.
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