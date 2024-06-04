Без друзей и школы: правила воспитания Анджелины Джоли

Голливудская звезда — очень странная мама даже по довольно вольным западным стандартам фото: Monica Schipper/Getty Images Entertainment/Getty ImagesКогда-то Джоли была убежденной чайлдфри, а сейчас — любящая многодетная мама.
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