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Психотерапевт предупредил об опасности медитаций для некоторых людей

Психотерапевт предупредил об опасности медитаций для некоторых людей

  Психотерапевт Блаво: медитации не рекомендованы людям с острым неврозом и эпилепсией Медитации благотворно влияют на ментальное здоровье, однако некоторым  Психотерапевт Блаво: медитации не рекомендованы людям с острым неврозом и эпилепсией Медитации благотворно влияют на ментальное здоровье, однако некоторым людям не рекомендуется практиковать их без одобрения врача, предупредили врач-психотерапевт Рушель Блаво и тренер практик осознанности платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Роза Алиева.

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