Психотерапевт предупредил об опасности медитаций для некоторых людей

Психотерапевт Блаво: медитации не рекомендованы людям с острым неврозом и эпилепсией Медитации благотворно влияют на ментальное здоровье, однако некоторым Психотерапевт Блаво: медитации не рекомендованы людям с острым неврозом и эпилепсией Медитации благотворно влияют на ментальное здоровье, однако некоторым людям не рекомендуется практиковать их без одобрения врача, предупредили врач-психотерапевт Рушель Блаво и тренер практик осознанности платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Роза Алиева.