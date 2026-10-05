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Царьград

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Тулячка оштрафована за трюк на крыше высотки в Архангельске

Тулячка оштрафована за трюк на крыше высотки в Архангельске

Суд оштрафовал 23-летнюю уроженку Тулы, которая ради видеоролика проникла на кровлю высотки на площади Ленина в Архангельске и опубликовала запись в интернете.

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