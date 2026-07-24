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Царьград

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ArtMasters снимет клипы для русских исполнителей в Екатеринбурге

ArtMasters снимет клипы для русских исполнителей в Екатеринбурге

В сентябре в Екатеринбурге, в рамках Международного фестиваля молодежи, финалисты ArtMasters Open снимут клипы для русских исполнителей, таких как Леон Кемстач и Margo.

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