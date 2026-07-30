Суд приостановил деятельность "АС Сибирь" из-за нарушений на реках

Тисульский районный суд приостановил работу "АС Сибирь" на три месяца. Компания обвиняется в нарушении водоохранного законодательства, изменении русел и берегов рек в Тисульском округе без соответствующего разрешения, что угрожает экологии региона.
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