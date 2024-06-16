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Звезды «Слова пацана» снова всех удивили

Звезды «Слова пацана» снова всех удивили

На церемонии вручения XI премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения) сериал «Слово. Тина Канделаки и Рузиль Минекаев РИА НОВОСТИ На церемонии вручения XI премии АПКиТ (Ассоциации продюсеров кино и телевидения) сериал «Слово пацана.

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