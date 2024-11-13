Как на складах маркетплейсов власть берут мигрантские кланы: психологи изучали на крысах

Русский Колоколъ Artur Cupak/imageBROKER.com Почему подмосковные логистические центры частенько попадают в криминальные сводки? Александр ОРЛОВ Иностранные специалисты с подмосковных складов «Wildberriеs» нападают на старших смен, когда выходят за КПП склада.
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