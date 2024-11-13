Как на складах маркетплейсов власть берут мигрантские кланы: психологи изучали на крысах

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Комментарии
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Николай Кузнецов
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11 час.
Игорь Максаков
А их обуть, одеть, а ей надеть форму генерала и пусть пешим порядком под её руководством шагают туда, откуда пришли!
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10 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
А вы там работаете? Вперед и с песней.
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8 час.

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