Уполномоченный в Ингушетии оказал содействие в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия поступила жалоба от главы КФХ с просьбой оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя организации из соседнего региона, который в результате мошеннических действий в отношении него и других жителей с.
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