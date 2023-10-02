Уполномоченный в Ингушетии оказал содействие в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей Республики Ингушетия поступила жалоба от главы КФХ с просьбой оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении руководителя организации из соседнего региона, который в результате мошеннических действий в отношении него и других жителей с.