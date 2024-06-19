В Челябинской гимназии три года унижали ученицу младших классов

Сюжет об издевательствах показали по федеральному ТВ, делом заинтересовался Бастрыкин.На протяжении трёх с лишним лет ученица одной из челябинских гимназий подвергалась буллингу со стороны одноклассников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии