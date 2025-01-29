DeepSeek против ChatGPT – чем китайская нейросеть лучше Евгения КомароваВопрос, чем китайская нейросеть DeepSeek лучше ChatGPT, стал одним из самых обсуждаемых в сфере технологий после презентации системы 20 января.
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