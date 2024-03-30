Театр абсурда
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Театр абсурда

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Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»

Московские спасатели пришли в ужас от увиденного в «Крокусе»: «Забыть и простить такое нельзя»

  Теракт в "Крокус Сити Холле" вызвал потрясение даже у опытных спасателей. Журналисты взяли интервью у тех, кто смело шел на смертельный риск, тушил пламя и выносил из здания пострадавших.

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