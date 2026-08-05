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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Если Леброн захочет сыграть на Олимпиаде-2028, он получит место в сборной»

Несмотря на то, что Леброн Джеймс ранее исключил свое участие в Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе, инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст считает, что двери в сборную США для него останутся открытыми.

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