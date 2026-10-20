Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует приостановить повышение зарплат для значительной части своих 600 тысяч работников по всему миру вплоть до 2030 года.
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