Можно ли подростка оставлять одного с новорожденным ребенком? История одной семьи

Отношения и в обычной семье бывают нелегкими. Что уж говорить о разведенных семьях, случаях, когда отец только со временем возобновляет контакт с детьми, когда в семье появляются отчимы и мачехи, сводные братья и сестры.
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