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Регион 29

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В Северодвинске покажут авторские фильмы в рамках киномарафона Arctic open

Показы начнутся 11 апреля в модельной библиотеке «Книжная гавань», модернизированной в рамках президентского нацпроекта «Культура»Показы начнутся 11 апреля в модельной библиотеке «Книжная гавань», модернизированной в рамках президентского нацпроекта «Культура»Уже на следующей неделе северодвинцы смогут ознакомиться с фильмами из программы VII Фестиваля Arctic open, который, напомним, прошёл в Архангельской области в ноябре и декабре 2023 года.

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