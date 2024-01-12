На Кубани через год после сдачи дома для детей-сирот покрылись трещинами и плесенью

В некоторых квартирах, помимо того, наблюдаются проблемы с газоснабжением.Дома для детей-сирот, введённые в эксплуатацию меньше года назад в Нефтегорском городском поселении Апшеронского района, покрылись трещинами и плесенью.
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