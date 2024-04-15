Собянин сообщил о росте популярности товаров под брендом «Сделано в Москве»

До конца года откроется еще несколько магазинов «Сделано в Москве» Мэр столицы Сергей Собянин в в своем Telegram-канале рассказал, что с начала текущего года участниками проекта «Сделано в Москве» стали свыше 480 предпринимателей.
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