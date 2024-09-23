Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 360 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВераВерная
    Нет, я про фото студентки. Оно же в посте присутствует? Александр, вы уж совсем за дурочку-то меня не держите😄Студентка получил...
  • Александр Маркитанов
    лицемер и конъюнктурщик, поймал волну  "патриотизм", но меркантильность заставляет маску съезжать.Почему концерты S...
  • Людмила Фирстова (Таран)
    Прочитайте статью и всё узнаете!Почему концерты S...

Россия снова расширяет свою территорию. Без шума и спешки

Россия снова расширяет свою территорию. Без шума и спешки

Никто не обратил внимания на то, как неделю назад к берегам Чукотки после выполнения важной миссии причалило российское научно-исследовательское судно «Бавенит».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
&quot;..........по расширению собственных границ в Арктике, готовясь присоединить огромные территории, на которые также претендуют наши заклятые «партнёры»......&quot; ........ какие новые территории присоединяются? За такое писание можно и проблем отхватить. Территории исторически, физически и юридически принадлежат России. Просто их начали осваивать. На Аляске например со времен &quot;продажи&quot; ее штатам, население уменьшилось практически в двое....
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх