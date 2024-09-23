Россия снова расширяет свою территорию. Без шума и спешки

Дмитрий Гурин

"..........по расширению собственных границ в Арктике, готовясь присоединить огромные территории, на которые также претендуют наши заклятые «партнёры»......" ........ какие новые территории присоединяются? За такое писание можно и проблем отхватить. Территории исторически, физически и юридически принадлежат России. Просто их начали осваивать. На Аляске например со времен "продажи" ее штатам, население уменьшилось практически в двое....