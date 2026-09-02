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Минфин РФ: вводить лимит на внесение наличных через банкоматы не планируется

Минфин РФ: вводить лимит на внесение наличных через банкоматы не планируется

В России не обсуждается введение лимита на внесение наличных через банкоматы, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

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