Атака дронов ВСУ на Пермь: воют сирены, все детали и последствия

Украинские беспилотники атаковали Пермский край. В регионе звучали сирены. Воздушное пространство над областным центром закрыли для гражданской авиации.
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