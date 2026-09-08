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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Флик о «Барсе» и ЛЧ: «Все очень мотивированы, в команде отличное взаимопонимание, игроки сплочены и выкладываются по полной. Все готовы победить – это очень позитивный момент»

Главный тренер «Барселоны»  Ханс-Дитер Флик дал интервью перед первым матчем нового розыгрыша Лиги чемпионов.

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