7дней.ru

105 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Рак груди самое главное, вовремя поймать на начальной стадии.«Сейчас есть плас...
  • АНП
    Кто эта жучка,и кто ТарасоваПоставила на мест...
  • Severyanin
    Ну и харя лица, у этого "мудреца".«Юмор с запашком»...

Николь Кидман решилась на усыновление

Николь Кидман решилась на усыновление

Актриса хочет пополнить состав семьи. Николь Кидман LEGION-MEDIAНиколь Кидман и ее супругу — 54-летнему кантри-певцу Киту Убрану, похоже, наконец-то удалось преодолеть проблемы в отношениях, осложнявшие их семейную жизнь в последние несколько лет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх