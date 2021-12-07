Николь Кидман решилась на усыновление

Актриса хочет пополнить состав семьи. Николь Кидман LEGION-MEDIAНиколь Кидман и ее супругу — 54-летнему кантри-певцу Киту Убрану, похоже, наконец-то удалось преодолеть проблемы в отношениях, осложнявшие их семейную жизнь в последние несколько лет.