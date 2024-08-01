В парламенте Молдавии не обсуждают выход из СНГ

На повестке молдавского парламента на текущий момент выход республики из СНГ не стоит, хотя власти заявляли о намерениях выйти из содружества к концу 2024 года, сообщила «Известиям» депутат от правящей Партии действия и солидарности (PAS) Лилиана Гроссу.