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Царьград

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Осторожно, побочный эффект: популярные средства от герпеса несут риск облысения

Осторожно, побочный эффект: популярные средства от герпеса несут риск облысения

Информацию об облысении Минздрав России предложил добавить в инструкцию к препарату от герпеса.Предупреждать о риске облысения как о побочном эффекте предложили производителям препарата с действующим веществом валацикловир.

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