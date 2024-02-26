Сегодня без электричества окажутся жители Астрахани и харабалинского села

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 26 февраля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани: а также села Хошеутово Харабалинского района (с 09:00 до 11:00).
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