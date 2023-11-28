МО: ВСУ потеряли до 110 военных в результате поражения на Донецком направлении

Начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что российские военные поразили две бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Клещеевка и Курдюмовка на Донецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии