В черте Петропавловска-Камчатского: учёные изучили адаптацию морских львов к жизни рядом с людьми

Российские учёные из Камчатского филиала ТИГ ДВО РАН изучили удивительное экологическое явление — синантропизацию морских львов, то есть их адаптацию к жизни рядом с людьми в черте города Петропавловска-Камчатского.
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