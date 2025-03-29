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Россиянам подсказали способ уберечь себя от самокатчиков

Россиянам подсказали способ уберечь себя от самокатчиков

Количество пациентов травматологического отделения увеличивается, когда наступает сезон самокатов, рассказал травматолог-ортопед, вертебролог, руководитель лаборатории патологии позвоночника, ведущий научный сотрудник СПБ НИИФ Денис Наумов.

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