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Газета.ру

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Малайзиец после инсульта 4 дня жил в машине вместе с дочерью

Малайзиец после инсульта 4 дня жил в машине вместе с дочерью

В малайзийском штате Пенанг 57-летний мужчина и его 16-летняя дочь четыре дня были вынуждены жить в автомобиле после того, как второй инсульт лишил мужчину возможности ходить, пишет Wake Up Singapore.

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