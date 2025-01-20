🇺🇦По всей Украине матери, жены и родственники продолжают искать своих сыновей, мужей и близких, но руководство их страны только пишут отписки, так как сами не владеют обстановкой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇺🇦По всей Украине матери, жены и родственники продолжают искать своих сыновей, мужей и близких, но руководство их страны только пишут отписки, так как сами не владеют обстановкой.
Свежие комментарии