Помогли организовать: Самая печальная версия "голой вечеринки" русских звёзд. Следы ведут в британское посольство

ВМ

Владимир Минаков

Да, собралась "отпетая" братия, на корпоратив-междусобойчик, свои побрякушки обвисшие показать, да на чужие посмотреть... Хотя чего уж там таить - многие из них это уже не однажды и видели, и ощущали в своих руках и объятьях... И Бог бы с ними - это их дело, чем "светить" и с кем совокупляться, непонятно, для чего всю эту нечисть выставили на всеобщее обозрение, ведь страна - не нудистский пляж в безлюдном месте... Да, с народа "сдоили" солидные бабки за свои пляски с воем - так это недосмотр власти и налоговой службы: при Союзе гонорар артиста за выступление, был приравнен к заработку работника высокой квалификации. И лишь при Горбачёве артисты и певцы начали устраивать мощный "чёс" бабла, собирая стадионы зрителей, почти не оплачивая налоги в казну. Как когда-то говорил Разин, что деньгами одна комната квартиры, была забита под потолок... Вот теперь это полнейшее безвкусие и скотство ( полнейшее отсутствие идеологического "советико облико морале", как пена, попёрло из всех щелей - и страна им "г", и народ "с..оты", и мишура на заднице за 23 млн рублей...