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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 076 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Тантал Ванадиев
    Всех в лагерь и через полгода с гастролями "Как закалялась сталь" по всей стране,всей шоблой,надо же их как то перево...Помогли организов...
  • Элеонора Коган
    А МАТЕРИ - НИЗКИЙ ПОКЛОН!!!ВСЕГДА ДУМАЛА О ДЕТЯХ И ВНУКАХ А СКОРО И ПРАВНУКИ БУДУТ!!!!Сапоги для матери
  • Элеонора Коган
    Добрая история!!!Добро и порождает добро!!! Саша всю жизнь о матери думал и о семье и на свадьбе у племянницы и нашёл...Сапоги для матери

Помогли организовать: Самая печальная версия "голой вечеринки" русских звёзд. Следы ведут в британское посольство

Помогли организовать: Самая печальная версия "голой вечеринки" русских звёзд. Следы ведут в британское посольство

В московском клубе "Мутабор" на вечеринку по мотивам бессмертного произведения Михаила Булгакова собрались человеки с сильно дружественным интерфейсом, отличающиеся тяжелым характером, но невероятно легким поведением.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Какую только х.йню не придумают, чтобы прикрыть собственный просир.
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7 час.
ВМ
Владимир Минаков
Да, собралась &quot;отпетая&quot; братия, на корпоратив-междусобойчик, свои побрякушки обвисшие показать, да на чужие посмотреть... Хотя чего уж там таить - многие из них  это  уже не однажды и видели, и ощущали в своих руках и объятьях... И Бог бы с ними - это их дело, чем &quot;светить&quot; и с кем совокупляться, непонятно, для чего всю эту нечисть выставили на всеобщее обозрение, ведь страна - не нудистский пляж в безлюдном месте... Да, с народа &quot;сдоили&quot; солидные бабки за свои пляски с воем - так это недосмотр власти и налоговой службы: при Союзе гонорар артиста за выступление, был приравнен к заработку работника высокой квалификации.  И лишь при Горбачёве артисты и певцы начали устраивать мощный &quot;чёс&quot; бабла, собирая стадионы зрителей, почти не оплачивая налоги в казну.  Как когда-то говорил Разин, что деньгами одна комната квартиры, была забита под потолок... Вот теперь это полнейшее безвкусие и скотство ( полнейшее отсутствие идеологического &quot;советико облико морале&quot;, как пена, попёрло из всех щелей - и страна им &quot;г&quot;, и народ &quot;с..оты&quot;, и мишура на заднице за 23 млн рублей...
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7 час.
ТВ
Тантал Ванадиев
Всех в лагерь и через полгода с гастролями &quot;Как закалялась сталь&quot; по всей стране,всей шоблой,надо же их как то перевоспитывать.
Ответить
1 час.

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