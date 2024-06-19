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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабаев о Шуманском: «Разносторонний игрок. Надеемся, уже в ближайшее время начнет приносить реальную пользу ЦСКА» 

«Артем — молодой и перспективный нападающий, он давно находился в наших селекционных списках. В рамках текущего трансферного окна было принято решение заполучить его в свои ряды.

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