Россия имеет в наличии боевой железнодорожный ракетный комплекс «Баргузин», который в США называют «поездом смерти» за способность наносить разрушения в радиусе 1,5 тыс

Обратите внимание: Глава «Роснефти» рассказал от недоинвестированности нефтегазовой отрасли в ходе глобальной битвы за ресурсы, а также о том, как США «убивают» Европу, и какой экономический ответ на действия Запада имеется у России.
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