AP: Американские военные обвинили РФ в попытке «выдавить» США из Сирии

Американские военные считают, что РФ развернула «агрессивную» военную активность в сирийском небе, и связывают это с укреплением сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском «в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить покинуть Сирию».
Американские военные считают, что РФ развернула «агрессивную» военную активность в сирийском небе, и связывают это с укреплением сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском «в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить покинуть Сирию».
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