РОСБАЛТ

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AP: Американские военные обвинили РФ в попытке «выдавить» США из Сирии

AP: Американские военные обвинили РФ в попытке «выдавить» США из Сирии

Американские военные считают, что РФ развернула «агрессивную» военную активность в сирийском небе, и связывают это с укреплением сотрудничества между Москвой, Тегераном и Дамаском «в попытке оказать давление на США, чтобы вынудить покинуть Сирию».

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Комментарии
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Зоя Копань
Вот твари наглые эти англосаксы, качают на шару нефть в чужой стране и им ещё что то не нравится!
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13 час.
федор
Гнать вас мрази отовсюду надо !!!!
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13 час.

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