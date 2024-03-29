ФСБ: в Ставропольском крае террористы хотели взорвать бомбу, начиненную гвоздями

В Ставропольском крае террористы хотели взорвать бомбу, начиненную гвоздями. Кадры с доказательством попытки создать взрывное устройство опубликовал "ентр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.
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