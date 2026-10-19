Вишня — одно из самых привычных плодовых деревьев в садах Подмосковья. Она хорошо адаптирована к местному климату, относительно неприхотлива и может давать стабильный урожай при минимальном уходе.
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