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Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине

Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине

Череду скандальных заявлений французского лидера Эммануэля Макрона продолжают активно обсуждать. Руководитель группы российских делегатов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов раскрыл подоплеку дерзких высказываний Макрона.

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