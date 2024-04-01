Гаврилов назвал слова Макрона показателем успешности действий на Украине

Череду скандальных заявлений французского лидера Эммануэля Макрона продолжают активно обсуждать. Руководитель группы российских делегатов на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов раскрыл подоплеку дерзких высказываний Макрона.
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