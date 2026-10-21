Режиссёр: Серик Бейсеу В главных ролях: София Лопунова (Отрада), Микита Воронов (Чудо-Юдо / царевич Панкрат), Сергей Безруков (Черногор), Виктория Исакова (Болотница), Сергей Епишев (Дворецкий), Риналь Мухаметов (Ромуальд) и другие 6+ О чём кино Своенравная юная Отрада – дочь двух могущественных чародеев, горного мага Черногора и лесной владычицы Болотницы.
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