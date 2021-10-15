smi.today

1 646 подписчиков

«Фашисты» против «диктатуры» — в Италии не утихают антиковидные протесты

«Фашисты» против «диктатуры» — в Италии не утихают антиковидные протесты

Методы борьбы властей Италии с коронавирусом раскололи итальянское общество. Почему противники и сторонники обязательной вакцинации называют друг друга фашистами, читайте в нашем обзоре соцсетей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх