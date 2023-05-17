Актриса Зепюр Брутян рассказала о жизни в браке со звездой «Мажора» Павлом Прилучным

Актриса Зепюр Брутян и продюсер Павел Прилучный тайно связали себя узами брака в мае прошлого года. Звезда фильма «Последний аксель» объяснила, почему не побоялась принять предложение руки и сердца от актера спустя три дня после первого свидания.