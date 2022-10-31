На полигонах ЮВО в рамках этапа боевого слаживания подразделений мобилизованные граждане продолжают совершенствовать мастерство по огневой, медицинской и инженерной подготовке

В ходе боевого слаживания подразделений под руководством офицеров-инструкторов, имеющих боевой опыт, полученный в современных вооруженных конфликтах, с мобилизованными гражданами проводятся практические занятия по огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке.
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