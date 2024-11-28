Valve, по-видимому, готовит Steam Controller 2 и VR-контроллер

Вчера на сайте BlueSky пользователь Павел Джундик (@xpaw.me) опубликовал утечку рендеров предстоящего контроллера Valve Steam Controller 2 (кодовое название «Ibex») и несколько различных прототипов контроллеров VR следующего поколения (кодовое название «Roy»).
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