Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Регина Толстоброва
    теперь эта будет нищая элита.Рост числа многод...
  • Лидия
    Пусть повышают цены выше, будет 90%. На одном малюсеньком полюсе растёт дикое богатство, а все остальные перебиваются...Россия превращает...
  • Марина Петрова
    Папу-губернатора вон из губернаторов, с запретом на выезд из России лет на 20. А сынку запрет на въезд  в Россию лет ...Папа-губернатор к...

«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Мясо похоже на пластилин»: названы нарушения при производстве пельменей

«Добавление в фарш манной крупы — это еще самое безобидное».Отравление многодетной семьи в Красноярском крае после употребления в пищу магазинных пельменей и курицы, приведшее к гибели всех ее четверых детей, вновь заставило задуматься о безопасности продающихся в торговых точках полуфабрикатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх